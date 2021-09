''Fracasso'': oposição diz que ato pró-Bolsonaro ficou abaixo do esperado

Manifestantes bolsonaristas no Palácio do Planalto (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ato a favor do presidente Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro reuniu pessoas de todo o país em Brasília. Desde o fim de semana caravanas chegam à capital e apoiadores até acamparam no aguardo da manifestação. A Polícia Militar e os organizadores não divulgaram estimativa de público. Porém, nas redes sociais, opositores do governo apontam que público nos movimentos foi muito abaixo do que o esperado. a favor do presidentenestereuniu pessoas de todo o país em. Desde o fim de semana caravanas chegam à capital e apoiadores até acamparam no aguardo da manifestação. A Polícia Militar e os organizadores não divulgaram estimativa de público. Porém, nas redes sociais,apontam que público nos movimentos foi muito abaixo do que o esperado.





A Polícia Militar tinha divulgado a expectativa de 100 mil pessoas nos atos. Ao Valor Econômico, uma fonte teria dito que os atos só conseguiram reunir 5% do esperado pelos organizadores.





Apesar da tentativa de inflar as manifestações bolsonarista contra a Democracia, com caravanas financiadas vindas de diversos Estados do Brasil, o ato em Brasília frustrou organizadores.



Estimativa de público na capital equivale apenas 5% do previsto, segundo o @valoreconomico. pic.twitter.com/vwEz9SVfxr — Rogério Carvalho %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4 (@SenadorRogerio) September 7, 2021

Pelas redes sociais, opositores afirmaram que as imagens mostram que o público foi inferior ao esperado. "Apesar da tentativa de inflar as manifestações bolsonarista contra a democracia, com caravanas financiadas vindas de diversos Estados do Brasil, o ato em Brasília frustrou organizadores", escreveu o senador Rogério Carvalho (PT-SE).









Bolsonaristas tiveram financiamento milionário, divulgação nas redes oficiais de Ministros, imprensa nos últimos 30 dias, ônibus fretados pelo agronegócio e fizeram um cercadinho expandido em Brasília pra alimentar o ego do presidente que em breve será preso. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/XwVsuVzZSo — ERIKA HILTON %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F%uD83D%uDC89 (@ErikakHilton) September 7, 2021

"Não retira a gravidade dos pedidos antidemocráticos e da ameaça de golpe, mas em Brasília e centenas de cidades do Brasilz foi um fracasso. Seu público cativo, radicalizado, cada vez mais isolado do sentimento da sociedade", disse Erika Hilton, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo.









As imagens mostram que o ato bolsonarista em Brasília foi um fracasso de público. Semanas de mobilização e ainda assim a esplanada está cheia de espaços vazios. A verdade é que Bolsonaro está cada vez menor, como mostram todas as pesquisas. #7SForaBolsonaro — Monica Benicio (@monica_benicio) September 7, 2021

"As imagens mostram que o ato bolsonarista em Brasília foi um fracasso de público. Semanas de mobilização e ainda assim a Esplanada está cheia de espaços vazios. A verdade é que Bolsonaro está cada vez menor, como mostram todas as pesquisas", opinou Monica Benício (PSol), vereadora do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco.