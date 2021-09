Saiba o que é e como funciona o Conselho da República citado por Bolsonaro

Jair Bolsonaro, em discurso para apoiadores, quando disse que vai convocar uma reunião do Conselho da República (foto: Sergio Lima / AFP)

Em seu discurso a apoiadores em Brasília neste 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que convocará uma reunião do Conselho da República para levar aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, a "foto" do povo nos atos de hoje.





O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República que se pronuncia sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ele foi criado pela Lei 8.041 de 1990, sancionada pelo então presidente Fernando Collor.





Ela autoriza o Conselho a "requisitar de órgãos e entidades públicas informações e estudos" que se fizerem "necessários" ao seu funcionamento. O presidente, no entanto, não tem a obrigação de colocar em prática medidas oriundas da consulta feita com o conselho.





Composição do conselho





O órgão é dirigido pelo presidente da República e composto também pelo vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas Casas, o ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros com idade superior a 35 anos.





Entre os membros titulares do Conselho, além de Bolsonaro, Lira, Pacheco e Hamilton Mourão (vice-presidente), Anderson Torres (ministro da Justiça) e os líderes na Câmara da maioria, Diego Andrade (PSD-MG), e minoria, Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), da maioria, e Jean Paul Prates (PT-RN), da minoria, estão o empresário Paulo Skaf (MDB), presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, nomeados pelo presidente em fevereiro deste ano.





'Ninguém está sabendo'





Procurados pela reportagem, Lira e Pacheco informaram não ter recebido qualquer convite formal da Presidência. O presidente do Supremo, Luiz Fux, afirmou que não comparecerá à reunião , já que não é integrante do Conselho.





O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou à revista Veja que o presidente tem agenda na Amazônia na quarta-feira.





"Julgo que o presidente se equivocou, pois ninguém sabe disso", afirmou o vice, cuja presença é necessária no conselho.





O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirma que a reunião não foi marcada e que a fala do presidente foi uma "bravata".





"Não será sob chantagem de um presidente que participa de uma ato que ameaça ministros, que ameaça intervenção militar e que ameaça o fechamento do Congresso, que o Conselho da República vai se reunir", disse.





Estado de Sítio e Estado de Defesa





Para decretar Estado de Sítio e Estado de Defesa, somente uma manifestação na reunião do conselho não é suficiente. Há uma série de outras exigências legais.





Para declarar o Estado de Defesa, Bolsonaro precisaria ouvir também o Conselho de Defesa Nacional e submeter a medida para o Congresso em 24 horas. Este, por sua vez, teria 10 dias para rejeitar ou aceitar.





O Estado de Defesa é um instrumento que está previsto no artigo 136 da Constituição de 1988. Ele é usado para "preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza", segundo o texto constitucional.





Além disso, ele não poderia ser aplicado no país inteiro, apenas em locais "restritos e determinados" e pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais trinta.





Para que o Estado de Defesa possa ser decretado, também é necessário que haja ameaça à ordem pública ou de instabilidade institucional, o que não ocorre no momento.





Nem a pandemia poderia ser usada como justificativa, já medidas de restrição previstas pelo Estado de Defesa não têm nenhuma relação com as medidas necessárias para combatê-la.





Já o Estado de Sítio estabelece ainda mais restrições a direitos fundamentais. O instrumento só poderia ser declarado se antes tivesse sido aprovado o Estado de Defesa e este não conseguisse resolver os problemas apontados.





Última reunião do conselho





A última vez que o Conselho se reuniu foi em 2018, quando o ex-presidente Michel Temer decretou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e em Roraima.





No discurso que fez a seus apoiadores nesta terça, Bolsonaro disse que não poderia mais "aceitar que uma pessoa" continuasse "barbarizando nossa população" , mas não citou nominalmente a quem se referia.





"Este retrato que estamos tendo neste dia não é de mim nem de ninguém em cima deste carro de som. Este retrato é de vocês. É um comunicado, é um 'ultimato', para todos os que estão na Praça dos Três Poderes, inclusive eu, presidente da República, de para onde devemos ir. Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação: se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição", disse o presidente.

