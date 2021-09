Randolfe a Bolsonaro no Conselho da República: 'Prontos para o depoimento'

Randolfe Rodrigues (de pé) conversa com o senador Omar Aziz durante sessão da CPI da COVID (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que pretende convocar o Conselho da República, o senador e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que articulou com senadores e líderes partidários e conseguiu que os dois nomes indicados pelo Senado, para ir à reunião, sejam o dele e do presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM).

De acordo com Randolfe, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), também deve estar presente, assim como o senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria, e o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ).





“Adianto ao presidente que já estamos prontos para tomar seu depoimento. O senhor quer estar na condição de testemunha ou investigado? Estamos ansiosos!”, afirmou Randolfe.

Mais cedo, ao discursar a apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente Bolsonaro disse que participará amanhã de uma reunião do Conselho da República.



O conselho está previsto na Constituição e pode decidir sobre uma intervenção federal, estados de defesa e sítio, além de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

Como previsto na Constituição, participam do conselho o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, além dos líderes da maioria e da minoria das duas casas legislativas.



Também está prevista a presença do ministro da Justiça e de seis cidadãos com mais de 35 anos, sendo que Presidência, Câmara e Senado indicam duas pessoas cada um.

O Conselho da República tem um caráter consultivo. A avaliação feita junto com o conselho não obriga o presidente a decretar medidas como intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Em 2018, ele foi chamado para discutir a decretação da intervenção federal na segurança do Rio.