Bolsonaro diz que 'parlamentar gordinho' cobrou apoio por cargos no governo

Bolsonaro participa da abertura da Apas Show, em São Paulo (foto: Isac Nobrega/Secom)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (16/5), ter sofrido ameaças em seu gabinete no Palácio do Planalto por parte de um "parlamentar gordinho", que teria condicionado a votação de pautas de interesse do governo à entrega de ministérios para a base partidária. A declaração ocorreu durante evento de abertura da APAS Show, feira do setor de supermercados e alimentos, em São Paulo. Embora não tenha citado nominalmente a quem se referia, o chefe do Executivo já usou a expressão para falar do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.