Viana sobre aposentadoria das forças de segurança: 'É um desafio grande'

Carlos Viana participou de encontro com mais de 15 associações das forças de segurança (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





"Eles têm direito à aposentadoria como está hoje, é uma conquista histórica e que o futuro governador terá que resolver buscando, primeiro aumentando a arrecadação, e segundo reequilibrando os recursos da previdência repassados ao estado. É um desafio grande", ponderou.









"Aquilo que eles já têm, naturalmente a gente tem que manter. Novos benefícios é que precisam ser discutidos sobre a viabilidade deles. Isso tem que passar pelo caixa do estado", afirmou o parlamentar.





Viana também demonstrou preocupação com as dívidas de Minas Gerais para conseguir honrar com os compromissos feitos.





"O que nós precisamos discutir hoje são os prazos. Como vamos fazer para que o estado volte a se desenvolver, que a arrecadação aumente, que a dívida com o governo federal seja rediscutida", ponderou.





No encontro, estiveram presentes mais várias associações e entidades das forças de segurança, tais como: Adepo, Cume; AOPMBM, APNM, ASPRA, ASCOBOM, AMASP, CSCS, COPM, Sindasp, Sindepomionas, Sindpecri; SINDPPEN, Sindpol e Sindsisemg.





O senador Carlos Viana (PL), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, participou de um encontro com as forças de segurança nesta segunda-feira (16), na sede da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, na região Oeste de Belo Horizonte.