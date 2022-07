Bolsonaro: 'Michelle falava alto comigo e eu falei para aprender libras'

Bolsonaro fez piada com a primeira-dama (foto: Adriano Machado)









“Como ela falava muito alto comigo em casa eu falei: ‘Você vai aprender libras’. Ela aprendeu”, gargalhou junto a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.









Depois, Bolsonaro engatilhou uma nova piada com Michelle, dessa vez envolvendo dinheiro. “Ganho R$ 33 mil, mas não gasto quase nada, quem gasta é a mulher [Michelle]. Inclusive, todo dia quando levanto, ela me pede R$ 5 mil”.

Ao que um apoiador perguntou “pra quê”, Bolsonaro rebateu aos risos: “Não sei, nunca dei!”. Mas concluiu as brincadeiras elogiando as falas da esposa durante a convenção do Partido Liberal, ocorrida no último dia 23, no Rio de Janeiro. “Ela falou muito bem na convenção”.





Na data, Michelle direcionou o discurso às mulheres, parcela do eleitorado em que o presidente enfrenta forte rejeição. “Falam que ele não gosta de mulheres e ele foi o presidente da história que mais sancionou lei para a proteção das mulheres. Foram 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito a mães de filhos de microcefalia ao BPC (Benefício de Prestação Continuada). Quando ele leva água para o Nordeste, está cuidando da mãe, da dona de casa. A mãe que leva o balde, a bacia na cabeça para fazer alimento e dar banho nos filhos”, alegou na ocasião.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez piadas nesta quarta-feira (27/07) sobre a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Segundo o chefe do Executivo, a esposa aprendeu a linguagem de libras a pedido dele, por ela falar muito alto.