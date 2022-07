Bolsonaro ironiza sobre misoginia: 'Então eu gosto de homens, pô'

Bolsonaro apontou ainda que é dever dos pais e avós orientar os mais jovens sobre como votar nas eleições de outubro (foto: Clauber Cleber Caetano) O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta quarta-feira (27/7), o rótulo de misógino. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo falava sobre as eleições de outubro quando repetiu questionamento sobre o eleitorado feminino: “Está procurando um presidente ou um marido?”.

Bolsonaro apontou ainda que é dever dos pais e avós orientar os mais jovens sobre como votar nas eleições de outubro. E citou que seu opositor político Lula pretende regular a internet e que, com isso, esse público será afetado por ficar sem o celular e as redes sociais.

“Jovens são produtos do meio. Não quero criticar esses jovens, tem que conversar com eles. Tem que perguntar o seguinte: você vive sem o celular? Ele vai para a escola sem a mochila, mas não vai sem o celular. Agora pergunta se o jovem de Cuba, da Coreia do Norte ou da Venezuela agora tem celular. E se tiver, qual o conteúdo ele pode ter acesso? Quem é que tem falado que vai censurar a mídia? Vai democratizar, nome bonito, né. ‘Coitado do jovem, roubou um celular e matou porque queria tomar uma cervejinha’. Tem idiota que vai nessa ainda”, afirmou o presidente.

“Mas são vocês que têm que fazer a cabeça dessa garotada, não sou eu”, completou, afirmando que ‘o PT quer liberar as drogas’.

