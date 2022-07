Lula sobre Bolsonaro: 'Não acredito em golpe'

"Cidadão que foi eleito, não tem um que coloque em suspeição a urna. Só esse bronco", disse Lula em referência à Bolsonaro, na sabatina realizada pela UOL (foto: Reprodução/UOL) Candidato à presidência e maior opositor de Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou não acreditar que o presidente dará um golpe caso perca as eleições deste ano. Lula ainda completou dizendo que as Forças Armadas, suposta aliada de Bolsonaro, não apoiariam um movimento que vai contra a democracia.





"Acho que ele (Bolsonaro) vai tentar fazer o que quer fazer, mas a gente deve ter em conta que militares são mais responsáveis que Bolsonaro. Eu convivi com militares e não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas. Mantive oito anos de convivência da forma mais digna possível”, disse em entrevista ao portal UOL.





Lula criticou o que chamou de “bobagens que Bolsonaro fala”, quando o presidente trata das questões relacionadas às urnas eleitorais e afirmou que Bolsonaro não conseguiria arquitetar um golpe, já que ele foi “expulso do Exército por má conduta.” Apesar disso, o petista ressaltou que se o presidente “começar a brincar com a democracia, que ele vai pagar caro”, afirmou.





Ainda sobre o sistema eleitoral brasileiro, Lula repreendeu a postura de Bolsonaro em relação às urnas afirmando que essa foi a mesma urna que o elegeu à presidência da República. Para o petista, Bolsonaro tenta imitar o ex-presidente norte-americano Donald Trump.





“Cidadão que foi eleito, não tem um que coloque em suspeição a urna. Só esse bronco (Bolsonaro), que ganhou com urna eletrônica e está tentando copiar (o ex-presidente norte-americano Donald) Trump e desafiar a lógica da democracia", disse.

7 de setembro

O candidato do PT também comentou sobre a intenção que, segundo o petista, Bolsonaro tem em transformar os atos do feriado da Independência do Brasil como uma pauta específica e partidária dele. Para Lula, Bolsonaro não tem "inteligência e bom senso" ao convocar apoiadores para os atos de 7 de Setembro.





“O presidente que aí está, se tivesse bom senso e inteligência, estaria promovendo em 2022 o 7 de Setembro como uma grande festa cívica de 200 anos de Independência. Avaliar o que foi feito e o que vamos fazer. Não, ele quer transformar os 200 anos em marco dele, fazer motociata, quem sabe com estátua de Tiradentes, ele quer brincar com data nobre, mas não vai ter sucesso. O povo sabe que a Independência não é dele, é uma conquista da sociedade brasileira. É coisa séria”, finalizou Lula.