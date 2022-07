Lula alerta sobre Bolsonaro em debates: 'Pode não ter segundo turno'

Lula, candidato à Presidência e presidente entre 2003 e 2010, em entrevista ao Uol (foto: Reprodução/YouTube UOL) Candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (27/07) que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, quer participar de debates televisivos somente no segundo turno. O petista, contudo, alerta que o pleito pode ser decidido no primeiro, logo em 2 de outubro.









Levantamento BTG Pactual/FSB Pesquisa divulgado na última segunda-feira (25) aponta que Lula está à frente com 44% das intenções de voto em um primeiro turno, enquanto Bolsonaro tem 31% - em cenário estimulado. Ciro Gomes (PDT) é o terceiro, com 9%.





A pesquisa ouviu dois mil eleitores entre 22 e 24 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos - registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05938/2022.





Proposta para debates





Antes, Lula disse ao Uol que o PT propôs um esquema de debates para que os candidatos pudessem também transitar pelo país durante o período eleitoral. Diante de negativas tanto de Bolsonaro quanto de Lula, a CNN Brasil, por exemplo, afirmou nessa terça-feira (26) que vai cancelar o debate proposto para 6 de agosto.





"O PT, através do comando da campanha, fez um ofício para os meios de comunicação dizendo que nós gostaríamos de três debates, que fosse um pool entre todas as redes de televisão, para que a gente pudesse não ficar refém de 50 debates. Ou seja, eu preciso viajar o Brasil. Se a gente for fazer todo dia um debate, todo dia um debate, você não tem noção como tem proposta de debate, você não tem noção. Então, não dá para você ficar atendendo tudo, porque se não você não faz outra coisa. E eu preciso viajar o Brasil", afirmou o petista.

Disputa

André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) são outros candidatos à Presidência da República.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.