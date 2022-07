Kalil visita cidades do Noroeste e da Região Central de Minas

Kalil durante visita nesta quarta-feira ao Mercado Central de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta quarta-feira (27/07) a agenda de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, em cinco cidades entre esta quinta-feira (28) e sábado (30).









Depois, Kalil e aliados seguem para Paracatu, na mesma região de João Pinheiro. Às 13h, no Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais (SindiExtra-MG), ele participa de ato. O ex-prefeito de Belo Horizonte encerra o dia de eventos às 17h30 em Unaí, também no Noroeste de Minas, em evento na Rua Ilma Maria de Jesús, número 90.





Na sexta-feira (29), Kalil parte para Ouro Preto, na Região Central de Minas. Às 17h30, ele participa de evento no Clube XV de Novembro.





O candidato ao governo encerra esta passagem por Minas no sábado, em Congonhas, também na Região Central. Kalil estará a partir de 9h30 no Sindicato Metabase. Em seguida, o candidato retorna para BH.

%uD83D%uDE03 Nesta semana o Time de Lula estará no Noroeste de Minas e na Região Central. Confira nossa agenda atualizada dos encontros com @alexandrekalil, @AndreQuintaoPT e @asilveiramg. %u2B50



João Pinheiro ' 28 de Julho ' 9h30

Rua Frei Carmelo, 321 (Prédio da OAB)



(continua...) pic.twitter.com/RCoqVA7wem %u2014 PT de Minas (@ptdeminas) July 27, 2022 Kalil estará junto de André Quintão (PT), vice na chapa ao governo, e Alexandre Silveira (PSD) nos eventos. Silveira é candidato à reeleição ao Senado.





Disputa





Além de Kalil, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU) e Indira Xavier (UP) se colocam na disputa pelo governo mineiro.





Já ao Senado, Aécio Neves (PSDB), Cleitinho (PSC), Sara Azevedo (Psol), Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Marcelo Aro (PP) são outros nomes cotados para a disputa.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.



Matéria atualizada às 12h09 desta quarta-feira para correção de informação