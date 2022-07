Kalil confia em apoio de Lula para virar nas pesquisas e vencer em Minas

Alexandre Kalil (PSD) participa de evento político em Contagem com aliados (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Lula em BH

Alexandre Kalil (PSD) conta com o apoio do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que possa virar nas pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais e superar o governador Romeu Zema (Novo) na eleição de outubro."Na hora que nós avisarmos que Lula está junto com Kalil, nós vamos sentar na cadeira do governo de Minas", declarou o ex-prefeito de Belo Horizonte e postulante ao governo mineiro, em evento político realizado em Contagem, nesta segunda-feira (25/7).Na pesquisa realizada pelo Real Time Big Data , divulgada na última quinta-feira (21/7), Zema aparece com 44% de preferência dos entrevistados, contra 33% de Kalil.Vice na chapa, André Quintão (PT) disse que muita gente fora da Região Metropolitana de BH não sabe da candidatura do pessedista. Por isso, a missão é "contar o que o Alexandre Kalil fez em Belo Horizonte".O enfrentamento à pandemia de COVID-19 por Kalil também foi lembrado por Quintão, que apontou a atenção do antigo gestor de BH à ciência, enquanto "o atual governador disse que o vírus tinha que viajar". presença de Lula em evento na Praça da Estação , no Centro de BH, foi confirmada por Alexandre Kalil nesta segunda-feira. O ato político ocorrerá no dia 18 de agosto.Segundo o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha presidencial no estado, Minas Gerais é "prioritária para Lula".Reginaldo frisou que "o Norte de Minas, o Vale do Aço, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o Mucuri e o Jequitinhonha" devem ser os próximos destinos do petista em Minas.