Lula e Kalil confirmam ato na Praça da Estação, em BH

Alexandre Kalil (PSD) confirma ato com Lula em BH para agosto (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) confirmou que seu aliado nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem a Belo Horizonte no dia 18 de agosto. O ato público ocorrerá na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.





Kalil deu a informação durante um encontro político, em Contagem, na noite desta segunda-feira (25/7). Pelas redes sociais, ele compartilhou o anúncio.

“Em primeira mão conto pra vocês: presidente @LulaOficial vem pra BH dia 18! E nós vamos lá, na Praça da Estação, fazer uma festa linda para recebê-lo #EquipeKalil #ColaNoKalil”, escreveu o político no Twitter.





Lula pretende viajar para o interior de MG



À frente das articulações das agendas de Lula em Minas está o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha presidencial no estado. Outro objetivo é organizar uma viagem de Luiz Inácio ao interior mineiro.





"Minas é prioritária para o presidente Lula. É impossível mudar a realidade do Brasil sem mudar a realidade de Minas. Por isso, essa aliança com Kalil faz esse alinhamento de reconstrução do país", disse o parlamentar.





Na rota do eventual périplo de Lula por Minas está Ipatinga, no Vale do Aço. O município é uma das bases do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato à reeleição com o apoio do PT.

"A ideia é que o presidente Lula possa percorrer o Norte de Minas, o Vale do Aço, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o Mucuri e o Jequitinhonha. Já fomos à Zona da Mata, à Região Metropolitana e ao Triângulo", explicou Reginaldo.





Em maio, Lula esteve em Juiz de Fora, BH e Contagem. No mês seguinte, passou por Uberlândia.