Lula sobre Kalil: 'Vai governar Minas com o coração'

Kalil e Lula são aliados nas eleições de 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, voltou a elogiar o ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD).





No vídeo, divulgado nas redes sociais do mineiro, Lula diz que Kalil vai governar Minas com “coração” e que juntos eles irão trabalhar pelo povo do estado.

Confira:





Lula e Kalil compartilham palanque nestas eleições. O vídeo reforça o tom adotado pelo ex-prefeito de Belo Horizonte na pré-campanha e ainda reflete a pauta que Lula e Kalil têm em comum, que valoriza a assistência social aos mais carentes e a geração de empregos.