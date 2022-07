Lira sobre falas de Bolsonaro a embaixadores: 'Desnecessárias'

Até o momento Lira não se pronunciou publicamente sobre a reunião (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), disse que a reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores , na última segunda-feira (18/7), teve falas "desnecessárias" e prejudiciais eleitoralmente. No evento, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.