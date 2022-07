Fachin dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre ataque às urnas, em reunião com embaixadores, na última segunda-feira (18/7) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministro Edson Fachin , deu cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste sobre o que foi dito na reunião com os embaixores, na última segunda-feira (18/7), em que o Chefe do Executivo questionou a segurança das urnas eletrônicas . A medida se dá em razão de uma ação do PDT, que pede a exclusão dos vídeos da reunião das redes sociais.