YouTube mantém live de Bolsonaro com embaixadores no ar

Reunião com embaixadores aconteceu na última segunda-feira (18/7) e foi transmitida pelo YouTube (foto: Clauber Cleber Caetano/PR) O YouTube decidiu manter a live do presidente Jair Bolsonaro (PL) com os embaixadores, ocorrida na última segunda-feira (18/7). A análise se deu após a remoção de uma transmissão ao vivo do chefe do Executivo , realizada em julho de 2021, na qual ele fazia acusações sobre a segurança das urnas eletrônicas.









Conforme o YouTube informou ao jornal Folha de São Paulo, após a revisão do conteúdo, "não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro".









Em nota encaminhada à Folha, a plataforma afirmou que trabalha para garantir o equilíbrio entre liberdade de expressão e segurança de quem se informa na plataforma e que ouve especialistas externos, criadores de conteúdo e a sociedade civil para construir suas regras.











Bolsonaro repetiu críticas a ministros do TSE e do STF, afirmando que Barroso e Fachin "começaram a andar pelo mundo atacando-o" e que Fachin foi o responsável por "soltar Lula" e Barroso.



O presidente questionou: "Porque um grupo de apenas 3 pessoas querem trazer instabilidade para o nosso país e não aceitam nada as sugestões das Forças Armadas?".



Conforme as diretrizes da plataforma, o YouTube não permite conteúdos que disseminem informações falsas "que podem causar danos graves" e interferir nos processos democráticos.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata