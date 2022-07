YouTube remove live de 2021 de Bolsonaro sobre urnas

Live transmitida em 2021 foi retirada da plataforma YouTube (foto: Reprodução/YouTube) Uma live do presidente Jair Bolsonaro (PL), feita em julho de 2021, foi removida do YouTube nessa segunda-feira (18/7). Na transmissão, o Chefe do Executivo fazia acusações sobre a segurança das urnas eletrônicas.









Conforme as diretrizes da plataforma, o YouTube não permite conteúdos que disseminem informações falsas "que podem causar danos graves" e interferir nos processos democráticos.





As diretrizes também descrevem como um dos exemplos de conteúdos enganosos a serem removidos da plataforma, informações falsas sobre as eleições de 2018, recorrentemente utilizadas por Bolsonaro para apontar "fraudes".





"Integridade das eleições: conteúdo com alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados ocorreram em eleições nacionais certificadas anteriores. Ou conteúdo que afirma que os resultados certificados dessas eleições são falsos. Atualmente, essa política se aplica a: qualquer eleição presidencial dos EUA; eleições federais da Alemanha de 2021; eleições presidenciais do Brasil de 2018", destaca a plataforma.





Em caso de violação das políticas da plataforma, o conteúdo é removido e o usuário recebe uma notificação no e-mail. Se for a primeira violação das diretrizes da comunidade, o canal receberá apenas um alerta sem penalidades. Caso contrário, será emitido um aviso. "Se você receber três penalidades desse tipo, seu canal será encerrado", informa a plataforma.





A reportagem entrou em contato com a plataforma para saber sobre a remoção do conteúdo com os embaixadores, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo a empresa se manifeste, este texto será atualizado.