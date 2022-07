General Santos Cruz sobre fala de Bolsonaro a embaixadores: 'Vergonha'

General é ex-ministro de Bolsonaro e já declarou que não irá apoiá-lo nas eleições de 2022 (foto: Marcos Corrêa/PR)

O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, General Santos Cruz (Podemos), usou as redes sociais para se pronunciar sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, nessa segunda (18/7). Para o militar, a reunião foi uma "vergonha para o Brasil".