Ataques às urnas eletrônicas: Senador Randolfe vai ao TSE contra Bolsonaro

Líder da oposição criticou postura do presidente diante dos questionamentos do processo eleitoral brasileiro (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, disse que irá encaminhar uma representação ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), após os ataques às urnas eletrônicas e o processo eleitoral, no encontro com embaixadores, ocorrido nessa segunda-feira (18/7).

De acordo com o parlamentar, o requerimento se dá em razão da "escalada facista e autoritária" do presidente. Segundo Randolfe, os pedidos serão para que Bolsonaro, enquanto pré-candidato à Presidência da República, seja condenado por propaganda irregular. Além disso, será solicitado que o partido de Bolsonaro, o PL, divulgue uma errata desmentindo as declarações do presidente em TV pública.

1. Condenar o pré-candidato Jair Bolsonaro por propaganda irregular.



2. Condenar o partido de Bolsonaro a imediatamente divulgar errata desmentindo os termos das declarações do seu candidato em TVs públicas. %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 18, 2022













Ataques às urnas





A medida foi anunciada após um encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores , no qual o Chefe do Executivo fez diversas acusações ao sistema eleitoral, como fraudes nas eleições de 2014 e 2018, informações já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli