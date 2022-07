Janones ironiza Bolsonaro e cita eleitores que dizem ter votado no Amoedo

André Janones (Avante-MG) criticou as falas do presidente Jair Bolsonaro durante a reunião com embaixadores estrangeiros (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou as acusações de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, ministros e ao TSE e disse que só o candidato do partido Novo em 2018, João Amoedo, pode reclamar de fraude nas eleições, pois “todo mundo garante ter votado nele no primeiro turno”.

Nesse papo de fraudes nas eleições, creio que só o Amoedo tem o direito de questionar o TSE a respeito, afinal, todo mundo jura por Deus que votou nele no primeiro turno.



Bolsonaro precisa ser demovido do cargo e jogado na lata de lixo da história. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) July 18, 2022

Na publicação, Janones faz alusão a eleitores que afirmam ter votado em Amoedo nas últimas eleições, mas que supostamente teriam votado em Bolsonaro.

Janones cobrou ainda que os “atos criminosos” de Jair Bolsonaro devem sofrer consequências, senão, o presidente da República terá certeza de que poderá “fazer qualquer coisa”.