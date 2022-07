O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar, sem provas, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas nesta segunda-feira (18/7). Durante a reunião com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, ele disse que se sente “envergonhado” e fez um discurso atacando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

"Segundo o TSE, os hackers ficaram por oito meses dentro do computador do TSE, com código-fonte, senhas. E (a Polícia Federal) diz, ao longo do inquérito, que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um e mandar para o outro", disse Bolsonaro.Leia: 'Brasil está voando e o povo gosta da gente', diz Bolsonaro a embaixadores