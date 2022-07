Oposição vai denunciar Bolsonaro ao STF por ataques às urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o processo eleitoral brasileiro nessa segunda-feira (18/7) (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

Líderes dos partidos da Oposição irão denunciar o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao STF (Supremo Tribunal Federal) após o encontro do Chefe do Executivo com embaixadores , onde, sem provas, voltou a atacar o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas.