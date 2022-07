Dilma sobre Bolsonaro: 'Convocou o mundo para anunciar um golpe'

Na visão da ex-presidente, Bolsonaro confessou que vai perder a eleição para Lula (foto: Foto 1: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto 2: Evaristo Sá/AFP)

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) usou sua página no Twitter nesta terça-feira (19/7) para alfinetar o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). E também para fazer um alerta.A crítica se deu após mais um ataque do presidente ao sistema eleitoral durante encontro com embaixadores, em Brasília, nessa segunda (18/7).

"Bolsonaro cometeu ontem (18/7) um ato de traição ao Brasil. É a primeira vez que um presidente convoca o mundo para anunciar que vai dar um golpe. Com esse ato, Bolsonaro confessa que vai perder a eleição para Lula. Até quando as instituições serão complacentes com essa vergonha autoritária?", questionou Dilma.

Bolsonaro faz novos ataques ao TSE

No encontro de segunda-feira, realizado no Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez uma apresentação de PowerPoint aos embaixadores. A intenção, segundo ele, foi mostrar a “realidade” das eleições de 2014 e 2018.





O chefe do Executivo tem feito reiterados ataques às urnas eletrônicas , afirmando que há fraude. A informação não é verdadeira e inclusive já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Oposição vai denunciar Bolsonaro ao STF

Líderes dos partidos da oposição disseram que vão denunciar Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) , já que o presidente, sem provas, voltou a atacar o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas.





O deputado federal Alencar Santana (PT), líder da minoria na Câmara dos Deputados, afirmou que ele e outros parlamentares vão tomar medidas contra as acusações às urnas e eleições presidenciais, mas não deu detalhes do que será feito.

Confusão sobre aplausos recebidos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Bolsonaro "no vácuo" após encerrar a apresentação aos embaixadores. No entanto, isso só aconteceu porque a TV Brasil cortou o som. Já a transmissão feita pela página do presidente no Facebook revela que ele recebeu aplausos de parte da plateia. O Estado de Minas comparou os dois trechos.



