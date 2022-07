Weintraub sobre fala de Bolsonaro: 'Ensaio do discurso da derrota'

O ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo Abraham Weintraub (PMB) declarou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ensaiou um "discurso da derrota" para o encontro que teve com os embaixadores, ocorrido nessa segunda-feira (18/7).









"Se ele fizer esse mesmo discurso no dia seguinte da derrota nas urnas, cabe. 'Vou respeitar o resultado das urnas mas fui roubado'", comentou o ex-ministro, completando que, antes, Bolsonaro era um homem "simples e humilde" e que em certo momento se "engrandeceu".





Weintraub também disse que Bolsonaro está "acuado" e com medo da família ser presa, motivos pelo qual teria este "discurso da derrota", sem confronto. As declarações do ex-ministro foram feitas em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais nomeada "O dia da Bravata Internacional".

Ex-ministro de Bolsonaro disse que Bolsonaro estava "murcho" em discurso (foto: Marcos Corrêa/PR)