Confira o calendário das eleições de 2022

A principal delas é a realização das convenções partidárias, até 5 de agosto, nas quais os pré-candidatos e seus respectivos partidos podem deliberar e decidir quem vai participar da corrida eleitoral.





A pré-campanha é o período que vem antes das convenções partidárias, que estarão liberadas a partir do dia 20 de julho. Você sabe o que pode ou não pode fazer na pré-campanha? Vem saber + no vídeo! pic.twitter.com/kjiKbxqd4N %u2014 TSE (@TSEjusbr) July 19, 2022

Registro dos candidatos

Em 15 de agosto, se encerra o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro dos candidatos aos cargos do Poder Executivo e Legislativo.

Propaganda eleitoral

No dia seguinte (16/8), passa a ser permitida a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet.

Primeiro e segundo turnos

De acordo com o TSE, o primeiro turno vai ocorrer no dia 2 de outubro. Já um eventual segundo turno, na disputa pela Presidência da República e governos estaduais, está agendado para o dia 30 do mesmo mês.

O calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2022 começou em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Além do dia do pleito, o órgão estabelece uma série de prazos e medidas ao longo do ano.