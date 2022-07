Cadastro para o voto em trânsito começa nesta segunda-feira

Os eleitores devem ir presencialmente em qualquer cartório eleitoral e indicar em qual cidade querem votar (foto: Fotomontagem/Pixabay)





"O voto em trânsito é como uma transferência de domicílio eleitoral, mas temporária. Por exemplo, moro no Rio de Janeiro, mas já sei que estarei em Brasília no dia da votação. Nessa hipótese, basta informar à Justiça Eleitoral que pretende votar naquela cidade indicada", explicou o órgão.





Quem pode votar em trânsito

De acordo com o TSE, existem três modalidades de voto em trânsito: no mesmo estado; em outra unidade da federação e também para quem tem voto cadastrado no exterior, mas estará no Brasil durante o pleito.





"Quem estiver dentro do mesmo estado em que vota, poderá participar das eleições para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital", explicou.





Já os eleitores que pretendem votar em outro estado podem votar apenas para presidente da República. O mesmo vale para quem tem o título de eleitor cadastrado no exterior, mas vai estar em território brasileiro em outubro.

Como cadastrar o voto em trânsito

Os eleitores devem ir presencialmente em qualquer cartório eleitoral e indicar em qual cidade querem votar. Segundo o TSE, não é possível fazer a solicitação pela internet.

A solicitação para o voto em trânsito começou nesta segunda-feira (18/7) e pode ser feita pelos próximos 30 dias, até 18 de agosto, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).