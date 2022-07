Pesquisa: Zema tem 45,7%; Kalil, 27,4%

Levantamento mostra estabilidade de intenção de voto entre pré-candidatos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas realizada pelo Paraná Pesquisas mostra o governador Romeu Zema (Novo) à frente com 45,7% dos votos, contra 27,4% do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD).





O jornalista Carlos Viana (PL) segue na terceira posição, com 6,4%. Vanessa Portugal (PSTU) tem 1,8%, Miguel Correa (PDT) tem 0,9%. Os outros que pontuaram no levantamento são: Marcus Pestana (PSDB), com 0,7%; Saraiva Felipe (MDB) - que não está mais na disputa –, com 0,6%; Renata Regina (PCB), com 0,5%; e Lorene Figueiredo (PSOL), com 0,1%. Nulos e brancos chegaram a 9%, enquanto 7% disseram que não sabem ou não quiseram responder.

O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas com eleitores com 16 anos ou mais em 80 municípios entre os dias 09 a 14 de julho de 2022. A margem de erro da pesquisa é de 2,5% com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-06063/2022.

Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em maio, Romeu Zema oscilou negativamente 1,1 ponto percentual. Já Alexandre Kalil teve uma variação positiva de 0,6 ponto percentual, dentro da margem de erro. Carlos Viana também registrou um crescimento de um ponto, dentro da margem de erro.