Washington Post: 'Bolsonaro se reuniu com embaixadores para semear dúvidas'

O jornal estadunidensedisse, na noite dessa segunda-feira (18/7), que o presidente Jair Bolsonaro (PL), se reuniu com embaixadores para semear dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. A declaração foi dada após as acusações de fraude nas eleições de 2014 e 2018, feitas pelo Chefe do Executivo.

De acordo com o jornal, apesar das autoridades eleitorais desmentirem repetidamente as acusações do presidente, ele insiste em manter o discurso de supostas vulnerabilidades no sistema eleitoral.