Após decisão de Moraes, Flávio Bolsonaro volta a associar PCC ao PT e Lula

Senador voltou a associar Lula a organização criminosa (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Após a ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, da remoção de conteúdos falsos contra o PT e contra o ex-presidente Lula (PT), que os associam ao PCC (Primeiro Comando da Capital), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o "filho 01" do presidente, voltou ao associar o petista a organização criminosa.





A delação de Marcos Valério vinculando o PT ao PCC é apenas uma das evidências do DNA criminoso do partido de Lula. Por que o Min @alexandre não apura o possível financiamento internacional do narcotráfico ao PT?

Omitir a verdade é fake news! %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2022







Moraes determinou multa diária de R$ 10 mil caso não houvesse a remoção imediata do conteúdo e R$ 15 mil para novas publicações. Mesmo assim, o senador Flávio continua a associar a o ex-presidente e à organização. "Por que o ministro @alexandre não apura o possível financiamento internacional do narcotráfico ao PT? Omitir a verdade é fake news!", declarou Flávio em seu Twitter.

Conforme o ministro do STF, a veiculação das notícias falsas ou descontextualizadas, sem demonstração de provas, com "evidente propósito de desincentivar os cidadãos brasileiros a votarem no ex-Presidente", podem vir a prejudicar Lula, em uma possível candidatura, o que fere "gravemente o equilíbrio da campanha eleitoral".

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.