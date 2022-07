Moraes ordena que bolsonaristas apaguem fake news ligando Lula e PT ao PCC

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, ordenou a remoção de conteúdos falsos contra o PT e contra o ex-presidente Lula (PT), promovidos por bolsonaristas, que os associam ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A liminar concedida ao PT foi assinada ontem (17/7) à noite.

A decisão também determina a remoção de conteúdos que associam o pré-candidato Lula ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, em 2002; supostas falas do petista igualando pobres a papel higiênico; e a distorção de publicações do ex-presidente que sugerem a existência de uma associação entre o PT, o fascismo e o nazismo, conforme descrito no texto.