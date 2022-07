'Não há fraude nas urnas', apontam servidores da Abin

A associação que representa a classe disse que 'não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema' (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) Os servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) se manifestaram, nesta quarta-feira (20/7), a favor do processo eleitoral brasileiro. Em nota, a associação que representa a classe disse que “não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema”.





Segundo a entidade, os profissionais de inteligência têm “prestado apoio técnico especializado à Justiça Eleitoral no fornecimento e implementação de sistemas e dispositivos criptográficos, que contribuem para a autenticidade, confidencialidade e inviolabilidade dos programas e dados das urnas utilizadas no país”.

A associação diz que os sistemas desenvolvidos e aperfeiçoados pelos colaboradores “fazem parte do ecossistema complexo de barreiras que têm resistido com sucesso às diversas tentativas de ataques executadas durante testes públicos de segurança da plataforma, como reconhece publicamente o Tribunal Superior Eleitoral”.





O posicionamento acontece dois dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) proferir uma série de ataques ao Judiciário e ao sistema eleitoral durante reunião com os embaixadores. Além de disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, o chefe do Executivo também os magistrados tentam constantemente “desestabilizar” seu governo.