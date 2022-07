Lula tem 44%, contra 33% de Bolsonaro em pesquisa Exame/Ideia

Lula tem 44% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Exame/Ideia, contra 33% do presidente Jair Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação/Clauber Cleber Caetano/PR) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de votos na corrida pelo Palácio do Planalto. Prestes a oficializar a candidatura pelo partido, o petista tem 44% das intenções de voto, contra 33¢ do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) , no primeiro turno, em pesquisa da Exame/Ideia, divulgada nesta quinta-feira (21/7).









Os números se mantiveram estáveis em comparação ao último levantamento. Em junho, Bolsonaro tinha 36%, e Lula, 45%.





A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Foram ouvidas 1.500 pessoas, entre 15 e 20 de julho, por telefone. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09608/2022.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o levantamento mostra que o petista venceria com 47%, contra 37% de Bolsonaro.



Nos cenários testados pela pesquisa, além de Bolsonaro, Lula também venceria na disputa contra Simone Tebet e Ciro Gomes. Bolsonaro também derrotaria os dois candidatos.





Em relação à rejeição, o levantamento aponta que 46% dos eleitores não votariam de forma alguma em Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, e 40% não votariam em Lula.



A pesquisa também mostra que 48% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Para 10%, a gestão é ótima.





Convenções

Nesta quinta-feira (21/7) deve ser oficializada a chapa Lula-Alckmin para a candidatura à Presidência da República. O PT e a Federação Brasil da Esperança vão realizar as convenções nas dependências do Novotel Jaraguá, em São Paulo.



Já a convenção do Partido Liberal (PL) está marcada para domingo (24/7), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, quando deve ser oficializada a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.