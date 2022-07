Kalil traça plano para a campanha: 'Mostrar como a vida em BH melhorou'

Kalil (ao centro) quer viajar Minas ao lado de Alexandre Silveira (esq.) e André Quintão (dir.) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 24/7/22)

Para Alexandre Kalil (PSD), agora candidato ao governo de Minas, sua maior chance de conquistar a liderança do Palácio Tiradentes é investindo em mostrar aos mineiros como a 'vida do belo-horizontino melhorou', afirmou durante a convenção do partido que aconteceu hoje (24/7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)."Temos que mostrar serviço em Minas, em Belo Horizonte. Relembrar o pessoal, mostrar como a vida do belo-horizontino melhorou. Podemos fazer isso no governo de Minas", assegurou.Kalil, que estava em campanha no Norte de Minas, visitando cidades consideradas "redutos" do PT, disse que sua estratégia agora é mostrar aos mineiros o que o governo de Romeu Zema (Novo) não fez e ressaltar o que ele realizou à frente da prefeitura de Belo Horizonte."Quero comparar o meu governo, tudo que foi feito na prefeitura de Belo Horizonte em qualquer aspecto, como foi feito no governo de Minas Gerais. Aí vamos poder levar uma proposição para o povo de Minas. O que é importante, quem pode fazer mais, quem pode fazer melhor", afirmouApesar de ter citado a gestão do seu opositor, Kalil afirmou que 'não quer agredir ninguém' e sim "mostrar governo".O ex-prefeito de BH ainda ressaltou que irá, junto de André Quintão (PT) , candidato a vice, e do senador Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição pela chapa, continuar viajando por cidades do interior do estado para "provar ao povo que agora eles têm opção".