PT planeja ato com Lula e Kalil na Praça da Estação em agosto

No mês passado, Lula e Kalil estiveram juntos em ato público em Uberlândia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/6/23)

Rota em Minas

BH

Descentralizar campanha de Lula é objetivo

A campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais tenta articular, para Belo Horizonte, um ato público com a presença dele e de Alexandre Kalil (PSD), candidato do grupo ao governo.A ideia é fazer, na Praça da Estação, em agosto, um evento para reforçar as candidaturas. Nesta segunda-feira (25/7), os partidos que compõem a frente em torno de Lula vão se reunir - e os compromissos dele nos estados devem estar em pauta.À frente das articulações das agendas de Lula em Minas está o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha presidencial no estado. Outro objetivo é organizar uma viagem de Luiz Inácio ao interior mineiro."Minas é prioritária para o presidente Lula. É impossível mudar a realidade do Brasil sem mudar a realidade de Minas. Por isso, essa aliança com Kalil faz esse alinhamento de reconstrução do país", disse o parlamentar após o evento que confirmou a candidatura do ex-prefeito da capital ao Palácio Tiradentes Na rota do eventual périplo de Lula por Minas está Ipatinga, no Vale do Aço. O município é uma das bases do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato à reeleição com o apoio do PT."A ideia é que o presidente Lula possa percorrer o Norte de Minas, o Vale do Aço, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o Mucuri e o Jequitinhonha. Já fomos à Zona da Mata, à Região Metropolitana e ao Triângulo", explicou Reginaldo.Em maio, Lula esteve em Juiz de Fora, em BH e em Contagem. No mês seguinte, passou por Uberlândia.Na Praça da Estação, os planos consistem em reunir, no mesmo palanque, Lula, Kalil, e Silveira, além de Geraldo Alckmin (PSB), postulante a vice-presidente, e André Quintão (PT), candidato a vice-governador "Estamos organizando, ainda para o mês de agosto, esse lançamento. São Paulo fará um dia; a gente, em outro", reforçou Reginaldo."O presidente gosta e conhece muito de Minas Gerais. Há regiões em que ele não vai abrir mão de estar presente. Ele está muito comprometido com as candidaturas de Kalil e Silveira", corroborou Quintão.Embora o diretório nacional do PSD tenda a ficar neutro na eleição presidencial, o grupo de Minas incentivará Lula.Representantes da sigla vão estar no comitê que define os rumos da campanha do líder petista no estado, ao lado de figuras ligadas a PSB, Rede, PCdoB e PV."São 77 microrregiões em que queremos trabalhar conjuntamente e descentralizar a coordenação política da campanha do presidente Lula, de Kalil e de Alexandre Silveira", explicou Reginaldo Lopes.