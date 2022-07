Lula entra para trend do TikTok com música de Luísa Sonza

Os jovens são alvos dos candidatos na busca por votos nas eleições de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostou nas trends do TikTok para despertar a atenção deste público e, nesta segunda-feira (25/7), compartilhou um vídeo com a música viral de Luísa Sonza, “Cachorrinhas”.

A canção está com mais de 55 mil vídeos na plataforma e, quando um áudio está em alta, os algoritmos da ferramenta projetam sons relacionados nas contas de mais usuários do aplicativo. São mais de 130 milhões perfis ativos, e 60% têm entre 16 e 24 anos, segundo a própria empresa.Com isso, Lula, que possui atualmente quase 307 mil seguidores no TikTok, entrou para a trend da cantora pop. Como de costume, a música tem coreografia, mas o candidato apostou em uma outra forma de participar.Ele apresenta suas cachorras, conforme a música: “Agora eu vou mostrar para vocês as minhas meninas… Cadelinha número 1 é a famosa Resistência, insuportável, inadestrável, essa é minha BFF (Melhor amiga para sempre, na tradução). Cadela número 2 é a Sofia, ela é ‘mandraka’, nunca dá pata.”