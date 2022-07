Lula tem 9 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, diz o Ipespe

Bolsonaro e Lula (foto: Alan Santos/PR e Evaristo Sá/AFP)

De acordo com a pesquisa Ipespe de julho, divulgada nesta segunda-feira (25/7), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança de intenção de votos para a eleição presidencial de outubro, com nove pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que tenta a reeleição.



Lula tem a preferência de 44% do eleitorado, contra 35% de Bolsonaro, na pesquisa estimulada (quando o entrevistado é apresentado à lista de candidatos).









O candidato do PDT, Ciro Gomes (CE), manteve os mesmos 9% de intenção de votos da pesquisa de junho, enquanto a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, subiu de 3% para 4%. André Janones (Avante) também oscilou 1 p.p., de 1% para 2%, seguido de Enquanto Pablo Marçal (Pros) e Vera (PSTU) ficaram com 1%.





Na pesquisa espontânea (quando o entrevistado declara o voto de memória, sem consulta à lista prévia), Lula lidera com 40% contra 30% de Bolsonaro — ambos cresceram 1 p.p. em relação à pesquisa de junho. Ciro registrou 4%; Tebet e Marçal, 1%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, o Ipespe apurou que, caso a disputa fique entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente seria eleito com 53% dos votos, contra 36% do atual presidente, uma diferença de 17 pontos percentuais. Já 11% declararam votar em branco ou nulo, não votar ou não saber em que votar.





Entre Lula e Ciro, o primeiro venceria por 53% a 29% (19% declararam votar em branco ou nulos, não votar ou não saber em quem votar).





Entre Lula e Tebet, 55% declararam votar no ex-presidente, contra 23% na senadora de Mato Grosso do Sul, quase o mesmo percentual (22%0 de quem não declarou voto em nenhum dos dois.





Bolsonaro também venceria Ciro e Tebet em um hipotético segundo turno. No cenário com o candidato do PDT, o presidente registrou 46% das intenções de voto, contra 41% do político cearense. Contra a senadora do MDB, o cenário é de empate técnico: 41% a 39%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.





A pesquisa Ipespe foi feita entre 20 a 22 de julho, com 2 mil entrevistados por telefone, e intervalo de confiança de 95,5%, ao custo de R$ 84 mil. O levantamento, encomendado pela XP Investimentos, foi registrado na Justiça Eleitoral com o número BR-08220/2022.