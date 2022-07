Em reunião com Paulinho da Força, Solidariedade acerta apoio a Zema

Zema (ao centro) recebeu o apoio da cúpula do Solidariedade (foto: Deputado Zé Silva/Divulgação)

Chapa de Zema

O Solidariedade, partido dirigido pelo deputado federal e líder sindical Paulinho da Força, oficializou, nesta segunda-feira (25/7), o apoio à reeleição do governador Romeu Zema (Novo).A aliança, tida como iminente nos bastidores políticos, foi ratificada durante reunião entre lideranças da legenda e o próprio chefe do Executivo estadual, em Belo Horizonte. Paulinho também participou do encontro.Em Minas, o Solidariedade é presidido pelo deputado federal Zé Silva. Apesar do acordo nacional por apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, a agremiação liberou seus diretórios estaduais para fazer coligações locais.No estado, inclusive, o partido permitiu que os filiados manifestem voto no presidenciável que desejarem. Prova disso é que o deputado estadual Professor Wendel Mesquita vai caminhar com Pablo Marçal (Pros).Apesar do acerto entre os dirigentes, a união ao Novo precisará ser referendada na convenção estadual do Solidariedade, agendada para o próximo sábado (30). Na Assembleia Legislativa, o partido compõe a base de apoio a Zema.Oficializado candidato à reeleição o sábado (23), o governador terá o deputado federal Marcelo Aro (PP) como candidato ao Senado . A vaga de vice está reservada ao jornalista Eduardo Costa, do Cidadania Para viabilizar a parceria, contudo, é preciso convencer o PSDB, que forma uma federação com o Cidadania, a desistir da pré-candidatura de Marcus Pestana. Se o nó não for desfeito, o posto será entregue a Mateus Simões (Novo).Na disputa contra Alexandre Kalil (PSD), Zema tem, além do PP e do Solidariedade, os apoios certos de MDB, PMN e Avante. Podemos, Patriota e PSC tendem a se juntar ao grupo. Há também conversas com legendas como o União Brasil.