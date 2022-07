André Quintão diz que Zema quer se distanciar de Bolsonaro nas eleições

André Quintão elogia gestão de Alexandre Kalil na prefeitura de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O deputado estadual André Quintão (PT), candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Kalil (PSD), criticou o adversário nas eleições deste ano, Romeu Zema (Novo). O deputado estadual André Quintão (PT), candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Kalil (PSD), criticou o adversário nas eleições deste ano, Romeu Zema (Novo).

Em encontro político em Contagem, nesta segunda-feira (25/7), ele apontou que o chefe do Executivo estadual é aliado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas quer sua imagem distanciada dele para o pleito.









Quintão ressaltou que as duas formas de governar são semelhantes. “Governos privatistas, sem compaixão, sem interação com as pessoas, sem políticas públicas sociais robustas, sem diálogo”.





O político continuou: “Governo insensível, que não pensa no desenvolvimento regional nas votações, que é capaz de apresentar uma proposta de Rodoanel sem sequer dialogar e conversar com os municípios envolvidos e com as entidades sociais.”





Por outro lado, segundo André Quintão, a capital de Minas Gerais é bem administrada desde 2016. “Temos o exemplo de Belo Horizonte governada por Alexandre Kalil por muitos anos”.