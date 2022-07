Laudo diz que bolsonarista atirou ao menos três vezes em tesoureiro do PT

A conclusão é do laudo de confronto balístico do Instituto de Criminalística do Paraná, que foi anexado ao porcesso do caso nesta terça-feira (foto: Divulgação)

O policial bolsonarista Jorge Guaranho atirou ao menos três vezes contra o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, morto durante a própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, em 9 de julho.A conclusão é do laudo de confronto balístico do Instituto de Criminalística do Paraná, que foi anexado ao porcesso do caso nesta terça-feira (26/7).