Políticos comentam assassinato de tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu

Com o Brasil sob o impacto do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloizio de Arruda, pelo apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e agente penitenciário Jorge da Rocha Guaranho, que também morreu (Arruda reagiu e atirou em Guaranho), em Foz do Iguaçu, muitos políticos se manifestaram por meio de suas redes sociais.





Renan Calheiros, senador pelo MDB, de Alagoras, também se manifestou. "O assassinato de um líder sindical e dirigente partidário por um bolsonarista, mais que covardia, é tempestade gerada na usina de ódio e intolerância que Bolsonaro instila todo dia no coração dos brasileiros. Esse facínora (Jair Bolsonaro) precisa ser derrotado no primeiro turno", disse.

Em sua conta do Twitter, Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT postou: “É triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. Que Deus, na sua misericórdia, interceda em favor de nós, brasileiros, pacificando nossas almas, e traga conforto às duas famílias destruídas nesta guerra absurda, sem sentido e sem propósito”.





O também semador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi outro a comentar nas redes sociais. "Não existe dois lados quando um deles é a barbárie! Um bolsonarista assassinou um pai de família, líder do PT, em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Isso é inconcebível! Intolerável em qualquer sociedade! A intolerância mata, acaba com famílias e faz o ódio vencer. Marcelo Arruda tinha 50 anos, deixou esposa e quatro filhos, entre eles um bebê de 1 mês. Essa intolerância que nos tirou duas vidas, na madrugada deste triste domingo, infelizmente se reforçou no Brasil nos últimos anos", comentou.





Senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa tuitou: "É estarrecedor o nível de ódio e violência política que estamos atravessando. O Guarda Municipal e militante do PT, Marcelo Arruda, festejava seu aniversário, quando teve sua comemoração invadida por um bolsonarista e acabou morto a tiros. A festa tinha Lula como tema. A tragédia é fruto da intolerâcia proliferada por Bolsonaro e sua turma, que, já em 2018, dizia que iria "fuzilar a petralhada". Marcelo perdeu a vida enquanto a celebrava. Não é o primeiro episódio de violência, mas precisa ser o último. Não podemos permitir que o ódio vença”.



Medo e pedidos de paz

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) escreveu: "Alguém por intolerância e violência política tirou a vida de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, filhos e amigos da vítima. Precisamos de paz, diálogo e respeito. O Brasil não pode permitir que os extremos acabem com a vida de alguém".

Já o ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania) se mostrou preocupado com o futuro. "Talvez tenha sido dado ontem em Foz do Iguaçu o primeiro tiro da guerra civil que pode caracterizar a eleição deste ano. Durante guerra civil não há terceira via", afirmou.

A deputada do PCdoB-RJ Jandira Feghali destacou: “O ódio dessa gente, o fascismo, não suporta quem pensa diferente. É preciso arrancar esse pensamento do comando do país. Que horror! É preciso punir este assassino e todos os responsáveis pelos outros atentados. Solidariedade à família do Marcelo”.