Sérgio Moro deve anunciar candidatura ao Senado na próxima semana

Ex-ministro da Justiça deve se candidatar ao Senado pelo Paraná (foto: Vitrine Filmes/Divulgacao.) O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) deve anunciar a sua candidatura ao Senado pelo Paraná na próxima terça-feira (12/7). A oficialização deve acontecer em Curitiba.









Ainda de acordo com o jornal, integrantes do partido União Brasil confirmam que Moro irá disputar o Senado.

Segundo o calendário eleitoral, os partidos têm de 20 de julho a 5 de agosto para realizar as convenções que definirão o nome dos candidatos para as eleições de outubro.





Oficialmente, a campanha eleitoral só terá início em 16 de agosto. As propagandas no rádio e na TV começam no dia 26 do mesmo mês.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais