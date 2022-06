Datena desiste de candidatura ao Senado em São Paulo

Datena comporia chapa em São Paulo com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (foto: TV Bandeirantes/Divulgação)

O apresentador José Luiz Datena anunciou na tarde desta quinta-feira (30/6) que desistiu de candidatar ao Senado pelo estado de São Paulo. Ele entraria de férias de seu programa "Brasil Urgente", da TV Bandeirantes, mas apareceu para trabalhar normalmente e por fim comunicou que seguirá à frente da atração.

"Queria deixar a minha palavra de carinho para o presidente da República que hoje de manhã deu uma declaração que me escolheu como candidato ao Senado de São Paulo, mas pensei bem e resolvi seguir meu caminho", disse Datena em seu programa.





"Agradeço pelo carinho, mas não foi por parte dele que não deu certo", afirmou Datena.





No último dia 21, Bolsonaro recebeu Datena no Palácio do Planalto para um almoço, que contou com as presenças dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Célio Faria Júnior (Segov), do general Braga Netto, assessor especial e possível vice de Bolsonaro, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do presidente.