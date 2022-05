Datena diz que será candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro

AM

Datena disse a jornalistas que conta com o apoio do presidente para se eleger ao Senado (foto: Tv Band/Reprodução)



O apresentador e jornalista José Luiz Datena (PSC) voltou a dizer que será candidato ao Senado, nesta sexta-feira (13/05).

Declaração foi dada depois do almoço entre ele e o presidente Jair Bolsonaro (PL).





O apresentador disse a jornalistas que conta com o apoio do chefe do Executivo federal.





“Única coisa que posso adiantar é que o presidente confirmou a chapa. Para governador e para o Senado: Tarcísio e eu. Confirmou os dois”, afirmou o apresentador, em referência ao ex-ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas.





Datena já fez diversos ensaios para entrar na política. No mais recente, o apresentador disse que estaria disposto a concorrer à Presidência da República.