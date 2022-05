Mourão diz que decisão do STF sobre Daniel Silveira é 'ataque à democracia'

Hamilton Mourão (Republicanos) vê com 'extrema preocupação' as recentes decisões dos ministros do Supremo (foto: Romério Cunha/ VPR)

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) vê com "extrema preocupação" as recentes decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com ele, a condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), por exemplo, foi um "verdadeiro ataque à democracia".

"A lei é para nós, cidadãos comuns. Temos que entender o que podemos e o que não podemos fazer. A partir do momento que o magistrado A interpreta a lei de uma maneira, e o magistrado B, de outra maneira, a gente não sabe mais o que fazer, e é isso que vem acontecendo", comentou o vice.

Mourão falou em entrevista à rádio gaúcha Guaíba, na manhã desta sexta-feira (13/5). Na ocasião, ele disse que o Judiciário está polarizado e que, por isso, as informações ficam truncadas.

Ainda de acordo com ele, o Judiciário se encheu de "poder" ao julgar parlamentares envolvidos em corrupção e, por isso, atravessou a "harmonia e o equilíbrio do que está acima do processo democrático".