PF: empresário diz que pagou reforma de escritório de Jair Renan

Jair Renan, o '04', é alvo de investigação por suposto tráfico de influência no governo federal (foto: Redes Sociais/Reprodução) Em depoimento à Polícia Federal, o empresário Luís Felipe Belmonte confirmou o pagamento de R$ 9,5 mil para reforma do escritório usado por Jair Renan Bolsonaro, filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O empresário disse que a “ajuda” foi dada a pedidos do próprio filho de Bolsonaro e também do personal trainer Allan Lucena. As informações são do Jornal O Globo.









LEIA TAMBÉM: TikTok e política: como Renan Bolsonaro, o '04', virou fenômeno nas redes A PF ouviu Belmonte no inquérito que apura suspeita de tráfico de influência de Jair Renan no governo federal.





Ao ser questionado se solicitou algum tipo de intermediação ao filho do presidente junto ao governo para atender seus interesses comerciais. Belmonte, segundo o jornal, negou.





Inquérito foi aberto no ano passado para investigar a atuação de Jair Renan em supostas intermediações de negócios de empresários com o governo federal em troca de vantagens pessoais.