Vídeo flagra momento em que homens disparam contra multidão na Cracolândia

Os homens estavam vestidos com roupas comuns e dispararam enquanto atravessavam a avenida (foto: Facebook/Reprodução)

Um dia após cerca de 650 policiais civis e militares deflagrarem uma operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia (na Praça Princesa Isabel), um homem foi assassinado próximo ao local. Um registro compartilhado por uma página de notícias local, Santa Cecília e Barra Funda, flagrou o momento em que dois homens armados disparam, na noite de quinta-feira (12/5), contra as pessoas em situação de rua durante um tumulto na Avenida Rio Branco. Logo após, o vídeo mostra um homem baleado sem vida. Veja:O caso ocorreu após a operação policial retirar cerca de 500 moradores dependentes químicos do local. No registro feito por uma pessoa que mora em um dos prédios que ficam próximo à Praça Princesa Isabel, é possível ver um intenso movimento no local. A moradora que grava é avisada de dois homens que seguram a arma. “Olha, vô, tão até com fuzil na mão”, a fala é interrompida por dois disparos.Os homens estavam vestidos com roupas comuns e dispararam enquanto atravessavam a avenida. Em seguida, outro vídeo mostra um homem em situação de rua deitado no chão, sem se mexer. “Olha lá, mataram o homem mesmo”, diz uma voz de um homem que grava o momento.Policiais chegam ao local e, em seguida, uma ambulância. Ao portal Uol, a Polícia Civil informou que a vítima chegou a ser levada para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.A Polícia Civil identificou o homem como Raimundo Rodrigues Fonseca Júnior, de 32 anos. De acordo com a corporação, ele tinha registros de tráfico de drogas e roubo. O caso foi registrado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida em meio a “um conflito entre moradores de rua com as forças policiais acionadas posteriormente por populares”.Desde a madrugada de quarta-feira (11/5), a Polícia cumpre mandados de prisão contra suspeitos de traficar no local, além de atuar para a dispersão dos moradores da Praça Princesa Isabel, local para o qual a Cracolândia migrou após as ações da polícia na Praça Júlio Prestes, na estação da Luz.A mudança gerou, de acordo com as forças policiais, um aumento de roubos e furtos no local, o que fez com que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) alterasse o comando das polícias Civil e Militar no início de maio.