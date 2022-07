Bolsonaro mistura religião e política e inflama base em Uberlândia

Em duplo compromisso, com motociata e participação na Marcha para Jesus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou o sábado (9/7) entre frases que ele repetiu em tantos outros discursos e mistura de política e religião.

O chefe do Executivo não chegou a pedir votos em seu discurso único durante a marcha. Porém, disse que o país trava uma "guerra do bem contra o mal", pouco depois de dizer que reza todos os dias para que o povo não "experimente as dores do comunismo".