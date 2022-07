Lula pretende recriar ministérios de suas gestões anteriores, caso eleito

"Quem for tomar conta da Funai não precisa ser um advogado ou um militar, pode ser um indígena", afirmou Lula em sabatina (foto: Reprodução/UOL)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à liderança do Palácio do Planalto no pleito deste ano, afirmou que pretende recriar, caso eleito, os ministérios que ele tinha em sua gestão como presidente, como as pastas de Cultura, Igualdade Social, Direitos Humanos, Pesca e Planejamento.