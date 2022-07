Janones sobre conversa com Lula: 'Me vê tão teimoso quanto ele'

André Janones (Avante) participou de uma sabatina nesta terça-feira (26/7) na GloboNews (foto: Reprodução/Globoplay)

O deputado federal André Janones (Avante-MG), candidato à presidência da República, contou nesta terça-feira (26/7) detalhes de um encontro que teve com o concorrente nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há cerca de 15 dias.



“Ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, me procuraram por um bom tempo e a gente realizou esse encontro pessoalmente. Mas não foi feita nenhuma proposta no sentido de que alguma pauta que para mim ou para o povo que eu represento é cara, fosse encampada pelo ex-presidente Lula”, disse, em entrevista à Globonews.



“Ele falou sobre minha trajetória, o papel que desempenho na defesa da democracia. O único pedido que ele me fez foi para que eu refletisse sobre qual o papel que eu quero desempenhar na defesa da democracia nos próximos quatro anos”.



LEIA MAIS 17:53 - 23/07/2022 'O golpe está em curso', afirma Janones após confirmar candidatura

14:31 - 23/07/2022 Confirmado candidato, Janones defende auxílio permanente de R$ 600

11:18 - 23/07/2022 Avante oficializa candidatura de André Janones à presidência neste sábado



Segundo Janones, Lula comentou que se tornou presidente do Brasil após muita insistência. Antes das vitórias sobre José Serra, em 2002, e Geraldo Alckmin, em 2006, o petista foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998, e Fernando Collor, em 1989.



“Ele disse que, quando se colocou como candidato lá atrás, as pessoas sempre diziam que ele deveria desistir porque não tinha chance e se ele não tivesse insistido, não teria sido presidente da República por oito anos”. O deputado federal André Janones (Avante-MG), candidato à presidência da República, contou nesta terça-feira (26/7) detalhes de um encontro que teve com o concorrente nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há cerca de 15 dias.“Ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, me procuraram por um bom tempo e a gente realizou esse encontro pessoalmente. Mas não foi feita nenhuma proposta no sentido de que alguma pauta que para mim ou para o povo que eu represento é cara, fosse encampada pelo ex-presidente Lula”, disse, em entrevista à“Ele falou sobre minha trajetória, o papel que desempenho na defesa da democracia. O único pedido que ele me fez foi para que eu refletisse sobre qual o papel que eu quero desempenhar na defesa da democracia nos próximos quatro anos”.O político do Avante revelou ainda um diálogo sobre uma possível desistência. “Me disse que não teria moral para pedir que eu desistisse da minha candidatura porque ele disse que me vê tão teimoso quanto ele”.Segundo Janones, Lula comentou que se tornou presidente do Brasil após muita insistência. Antes das vitórias sobre José Serra, em 2002, e Geraldo Alckmin, em 2006, o petista foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998, e Fernando Collor, em 1989.“Ele disse que, quando se colocou como candidato lá atrás, as pessoas sempre diziam que ele deveria desistir porque não tinha chance e se ele não tivesse insistido, não teria sido presidente da República por oito anos”.



Candidatura para valer









“Por ‘N’ vezes liderei o ranking de parlamentar, somado os 513 deputados federais e 81 senadores, mais influente e com maior popularidade no país todo. Então não tem qualquer sentido eu utilizar a candidatura presidencial para alavancar uma reeleição”.



Leia: Janones sobre Bolsonaro: 'Sequestrou Deus para si' Janones rebateu as histórias de que teria ensaiado a participação na disputa presidencial para abrir mão no fim e ganhar palanque no cargo de deputado federal em Minas Gerais.“Por ‘N’ vezes liderei o ranking de parlamentar, somado os 513 deputados federais e 81 senadores, mais influente e com maior popularidade no país todo. Então não tem qualquer sentido eu utilizar a candidatura presidencial para alavancar uma reeleição”.