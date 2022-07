Confirmado candidato, Janones defende auxílio permanente de R$ 600

Governador Romeu Zema (esq.) participou da convenção que oficializou a candidatura presidencial de Janones (dir.) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Confirmado candidato ao Palácio do Planalto neste sábado (23/7), em Belo Horizonte, André Janones (Avante) declarou seus planos de governo na convenção do partido. Durante a ocasião, o advogado e deputado federal afirmou que o principal foco do seu governo será estabelecer um programa de renda mínima para os cidadãos que precisam de mais oportunidades."Nós dependemos de um programa de renda mínima. Vamos falar no popular, para todo mundo entender, nós defendemos o auxílio emergencial nos moldes que foi, beneficiando 40 milhões de famílias e com um valor de R$ 600 mensais, podendo aumentar esse valor, dependendo de alguns fatores", disse.O candidato afirmou que seu plano de uma renda mínima não é "populismo barato" . Ele disse que, quando se fala neste assunto, muitos rebatem com o argumento de que o Brasil não tem dinheiro para bancar esse orçamento.No entanto, Janones ressaltou que procura alguém para debater com ele 'olho no olho', contestando os números que ele tem, que provam que o Brasil tem caixa para bancar esse auxílio. Inclusive, disse que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), concorda com ele já que, 'da noite para o dia', Bolsonaro passou a defender o auxílio de R$ 600.Janones ainda ironizou uma declaração do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o auxílio emergencial. O deputado afirmou que é mentira que a população brasileira não iria trabalhar nunca mais caso recebesse um auxílio emergencial de R$ 600, conforme afirmou o Ministro em 2020.

O governador Romeu Zema (Novo) participou do evento porque o Avante vai apoiar sua candidatura à reeleição em Minas Gerais. Mesmo tendo estado ao lado de Janones, ele seguirá, no plano nacional, com Felipe d'Avila, presidenciável do Novo.